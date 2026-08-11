Ravezzani su Maignan: “Ultime stagioni è calato, mi ricorda la parabola di Dida”

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Ravezzani discute il ritorno 4 giorni dopo i giorni concordati di Maignan e Rabiot.

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha parlato della notizia che riguarda il ritorno posticipato di 4 giorni di Maignan e Rabiot. Queste le sue parole.

“Maignan è stato per un certo periodo un portiere straordinario, poi ha cominciato a perdere colpi. L'ultima stagione del Milan è stata appena sufficiente per lui. Ha alternato grandissime parate ad errori che i suoi colleghi, meno pagati e non capitani in altri ruoli non commettevano. Diciamo che Maignan non è stato fra i primi migliori tre portieri della scorsa stagione, rimane potenzialmente un grande portiere. Certo, è più forte del portiere dell'Inter e della Juventus, le storiche rivani anche del Napoli, però non è Mandrache, ha perso molti colpi. A me ricorda ogni tanto un po' la traiettoria di Dida, sempre al Milan che ha passato due o tre stagioni parando anche le zanzare, poi invece ci sono stati delle stagioni che ha cominciato ad essere sempre meno determinante, sempre più svagato”.