Prima del Milan, il Torino giocherà già una gara ufficiale
Siamo a meno di due settimane dall'inizio del nuovo campionato di Serie A Enilive. Il Milan farà il suo esordio in trasferta, in casa del Torino domenica 23 agosto alle ore 20.45. Per la formazione di Ruben Amorim sarà l'esordio ufficiale in stagione, otto giorni dopo l'ultima delle quattro amichevoli estive che si disputerà nel giorno di Ferragosto alle ore 16.45 contro il Manchester United in Polonia, a Breslavia. Per la formazione avversaria del Diavolo, invece, la prima di campionato non sarà il debutto stagionale in gare ufficiali.
IL TORINO GIOCHERÀ UNA GARA UFFICIALE PRIMA DEL MILAN
Il Torino ha finito già lo scorso weekend le sue amichevoli in preparazione della stagione. Infatti, i granata disputeranno il loro esordio ufficiale in Coppa Italia. Sabato di Ferragosto alle ore 21.15 la formazione di mister Ignazio Abate ospiterà la Carrarese per i trentaduesimi di finale della competizione. Otto giorni dopo lo stesso stadio sarà teatro della prima giornata di campionato.
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