Serie A quasi al via, DAZN aumenta ancora i prezzi: ecco tutti gli aumenti degli abbonamenti
DAZN, la piattaforma che detiene i diritti tv della Serie A Enilive, ha reso noto che per la prossima stagione i prezzi dell'abbonamento saranno aumentati. La motivazione è legata al potenziamento dell'offerta disponibile sulla piattaforma. Negli ultimi anni il catalogo ha incrementato anche tornei internazionali, come il Mondiale per Club, il Mondiale FIFA 2026 e i tornei di tennis Roland Garros e Australian Open. A restare invariati sono solo i prezzi dell'abbonamento Sports, Goal e MyClubPass.
I nuovi prezzi del piano DAZN Full
Il piano Full, che consente di seguire tutte le partite di Serie A e la visione contemporanea su due dispositivi collegati alla stessa rete internet, subirà i seguenti rincari:
- pagamento annuale anticipato: da 359 a 379 euro (+20 euro), pari a circa 31,58 euro al mese;
- pagamento annuale in 12 rate: da 419,88 a 443,88 euro (+24 euro), circa 36,99 euro al mese;
- pagamento mensile per 12 mesi: da 539,88 a 563,88 euro (+24 euro), circa 46,99 euro al mese.
Aumenti anche per il piano DAZN Family
Anche il piano Family, che permette la visione simultanea dei contenuti live su due dispositivi collegati a reti internet differenti, vedrà un incremento con lo stesso schema di aumenti:
pagamento annuale: da 599 a 619 euro, circa 51,58 euro al mese;
pagamento in 12 rate: da 719,88 a 743,88 euro, circa 61,99 euro al mese;
pagamento mensile per un anno: da 839,88 a 863,88 euro, circa 71,99 euro al mese.
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