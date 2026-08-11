Preliminari Champions League, parte il ritorno del terzo turno: tutte le info sui 10 match

Preliminari Champions League, parte il ritorno del terzo turno: tutte le info sui 10 matchMilanNews.it
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Oggi alle 17:40News
di Andrea La Manna
Il tabellone del terzo turno preliminare di Champions League

Tra pochi minuti partiranno i ritorni del terzo turno dei preliminari di Champions League. Di seguito tutte le partite con gli orari e i risultati dell'andata.

RITORNO TERZO TURNO PRELIMINARI UCL

Kairat Almaty - Levski Sofia (0-1) ore 17:00

Bodo Glimt - Union St. Gilloise (3-3) ore 18:30 

Sabah - Aahrus (1-2) ore 18:00 

Kauno - Dinamo Zagabria (0-5) ore 19:00 

N.E.C. Nijmegen - Olympiacos (0-0) ore 19:30 

Stella Rossa - Hapole Beer Sheva (0-1) ore 20:00

NK Celje - FC Ararat-Armenia (1-2) ore 20:15

Slovan Bratislava - Mjallby AIF (2-1) ore 20:15 

Sturm Graz - Fenerbache (0-2) ore 20:30

Lione - Sparta Praga (1-2) ore 21:00