Preliminari Champions League, parte il ritorno del terzo turno: tutte le info sui 10 match
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Il tabellone del terzo turno preliminare di Champions League
Tra pochi minuti partiranno i ritorni del terzo turno dei preliminari di Champions League. Di seguito tutte le partite con gli orari e i risultati dell'andata.
RITORNO TERZO TURNO PRELIMINARI UCL
Kairat Almaty - Levski Sofia (0-1) ore 17:00
Bodo Glimt - Union St. Gilloise (3-3) ore 18:30
Sabah - Aahrus (1-2) ore 18:00
Kauno - Dinamo Zagabria (0-5) ore 19:00
N.E.C. Nijmegen - Olympiacos (0-0) ore 19:30
Stella Rossa - Hapole Beer Sheva (0-1) ore 20:00
NK Celje - FC Ararat-Armenia (1-2) ore 20:15
Slovan Bratislava - Mjallby AIF (2-1) ore 20:15
Sturm Graz - Fenerbache (0-2) ore 20:30
Lione - Sparta Praga (1-2) ore 21:00
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