Pellegatti contrariato: “Mi rassegno, non capisco questa scelta delle vacanze in più. Hanno sbagliato tutti”

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Pellegatti commenta la decisione di concedere 4 giorni di vacanza in più a Rabiot e Maignan.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato la decisione di comune accordo tra società e giocatori di concedere 4 giorni in più di vacanza a Maignan e Rabiot. Queste le sue parole.

"Mi rassegno, scusate se torno sempre su questo argomento, ma il fatto di vedere il capitano e un altro giocatore fondamentale che potrebbe essere addirittura messo trequartista dietro la punta, quindi deve affinare ovviamente la sintonia con Gonçalo Ramos, non so perché Amorim abbia concesso 4 giorni in più. Se l'ha concesso il Milan, avrebbe sbagliato il Milan. Se l'ha concesso Cardinale avrebbe sbagliato Cardinale. Ma soprattutto hanno sbagliato i giocatori a chiedere 4 giorni in più perché non credo che Cardinale abbia detto "No, ma state 4 giorni in più".