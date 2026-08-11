I NY Yankees, che hanno una quota nel Milan, riceveranno 2,6 miliardi di dollari da Apollo Sports Capital

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I New York Yankees, riporta il NY Times, hanno ricevuto un ingente apporto di capitale grazie a un accordo con una divisione di Apollo Global Management, una società di gestione di asset alternativi con sede a New York.

Yankee Global Enterprises riceverà 2,6 miliardi di dollari da Apollo Sports Capital. L’accordo di finanziamento, annunciato martedì, prevede una combinazione di debito e capitale proprio e consentirà agli Yankees di rifinanziare o estinguere gran parte del proprio debito esistente, per poi intraprendere nuove iniziative.

La famiglia Steinbrenner manterrà il pieno controllo degli Yankees, con Hal Steinbrenner che continuerà a ricoprire il ruolo di socio accomandatario della squadra. Il CEO di Apollo Sports Capital, Al Tylis, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di Yankee Global Enterprises, occupando un posto di nuova istituzione.

"Siamo costantemente alla ricerca di modi per rafforzare la nostra posizione e questa partnership ci consente di esplorare nuove opportunità strategiche", ha dichiarato Steinbrenner nel comunicato stampa.

Le regole della MLB limitano al 15 per cento la quota che un singolo fondo di private equity può detenere in un club. L’entità precisa dell’investimento azionario di Apollo negli Yankees non è stata immediatamente chiarita, e la struttura dell’operazione da 2,6 miliardi di dollari rende difficile dedurne una valutazione. L’operazione comprende anche un finanziamento tramite debito, e Yankee Global Enterprises possiede attività che vanno oltre la squadra di baseball. La società madre comprende la YES Network e Legends Hospitality, oltre a partecipazioni (10%) nell'AC Milan e nel club della MLS New York City FC.

Apollo gestisce un patrimonio di quasi 1.000 miliardi di dollari e nel 2025 è diventata l’azionista di maggioranza dell’Atlético Madrid. Gli Yankees hanno da tempo un debito legato alla costruzione dello Yankee Stadium. Nel 2016 ne hanno rifinanziato circa 1.000 milioni di dollari e si ritiene che attualmente il loro debito sia inferiore a 100 milioni di dollari.

Nella classifica annuale di Forbes delle squadre sportive più preziose al mondo, pubblicata a dicembre, gli Yankees erano l’unica squadra della MLB nella top 10 e occupavano il 10° posto a pari merito con i Chicago Bears, con una valutazione di 8,2 miliardi di dollari. La valutazione più recente risale a marzo e ammonta a 8,5 miliardi di dollari.