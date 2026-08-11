Domani pomeriggio si torna a Milanello: Amorim incontrerà Pulisic per la prima volta
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Domani il ritorno a Milanello dopo i giorni di riposo post tournée. Amorim conoscerà Pulisic e Gimenez
Domani pomeriggio la squadra torna ad allenarsi a Milanello: la sessione di lavoro è prevista alle 17:30. Amorim torna nel centro sportivo di Carnago dopo la tournée estiva e conoscerà per la prima volta di persona Santi Gimenez e Christian Pulisic. I due sono arrivati in Italia mentre la squadra era in Australia per iniziare il lavoro di recupero dopo gli infortuni subiti durante il Mondiale del mese scorso.
MILAN, LE GARE DEL MESE DI AGOSTO
Pre-Season Tour
Manchester United-Milan, sabato 15 agosto alle 16.45 (DAZN/Sky) - Tarczyński Arena, Breslavia (Polonia)
Serie A
1ª giornata, Torino-Milan, domenica 23 agosto alle 20.45 (DAZN) - Stadio Olimpico Grande Torino
2ª giornata, Milan-Venezia, venerdì 28 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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