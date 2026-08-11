Ravezzani sicuro: “Al Milan nessuno è in grado di far ragionare Maignan e Rabiot. È un grave limite”

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Ravezzani discute il ritorno 4 giorni dopo i giorni concordati di Maignan e Rabiot.

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha parlato della notizia che riguarda il ritorno posticipato di 4 giorni di Maignan e Rabiot. Queste le sue parole.

"Io non penso che nessuno al Milan oggi sia in grado di fare una telefonata per far ragionare Adrien Rabiot e Maignan. Questo è un grave limite del club, è un grave limite che rischia di essere scontato anche in prospettiva perché se tu non hai la persona capace di andare a Milanello per parlare tutti i giorni, essere un punto di riferimento, non stiamo parlando ovviamente di Ibra che ha fatto più danni della grandine da questo punto di vista, tu avrai sempre problemi di questo genere".