Bologna-Lazio, nessuna trasferta vietata: i laziali potranno seguire la squadra al Dall’Ara
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La partita Bologna-Lazio non avrà la trasferta vietata
Contrariamente a quanto si diceva nei giorni scorsi, la Questura di Bologna ha reso noto che per la partita Bologna-Lazio la trasferta per i tifosi biancocelesti non sarà vietata e dunque i sostenitori dei ragazzi di Gattuso potranno regolarmente viaggiare alla volta del Dall'Ara per seguire la partita.
In risposta ad un ipotetico divieto della trasferta, gli ultras capitolini avevano già risposto con ironia, organizzando un "tour culturale" di massa nel centro della città emiliana.
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