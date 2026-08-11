Pellegatti preoccupato: “Al Milan mancano ancora tanti giocatori, la situazione non è chiara”
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Pellegatti parla del mercato del Milan.
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha fatto il punto di mercato analizzando necessità e uscite per completare la rosa. Queste le sue parole.
"Al Milan manca un difensore, almeno due difensori, un giocatore di fascia, un altro attaccante. Nessuno sottolinea che con Gonçalo Ramos e Camarda siamo pochi. Siamo pochi, però non si fa un nome. Ogni tanto esce un nome, Osorio ad esempio, poi scompare, non si capisce. Adesso per quello che riguarda le uscite si parla dell'uscita di Gimenez, ma per l'uscita Santiago Giménez qualcuno dice c'è un che prestito con diritto di riscatto, il Milan vorrebbe almeno l'obbligo. Finisce che come per Athekame non portiamo a casa una lira. Signori, questa è la situazione, la situazione poco chiara".
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