Milan, Mussa: "Amorim ha le sue idee, se seguite sul mercato è un contro altrimenti diventa uno svantaggio"

vedi letture

Giovanni Mussa ha parlato così del Milan di mister Ruben Amorim. Ecco un estratto del suo intervento ai microfoni di Tuttomercatoweb

L'estate del Milan di Ruben Amorim prosegue con questa pre season (quasi) terminata. Non particolarmente positiva l'ultima uscita contro il Chelsea, sicuramente meglio invece i test contro Celtic e Inter. Il Milan è quindi un cantiere aperto, lavori in corso. In tutto questo il calciomercato resta un argomento focus e chiave per la rosa del tecnico portoghese, soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita. Fofana, Ricci e per ultimo Athekame i nomi che non avrebbero convinto ad oggi Amorim.

Oltre al calciomercato però, c'è un campionato da giocare e vivere con più entusiasmo possibile. Così, in merito alla probabile lotta scudetto di questa nuova stagione 2026/2027, l'allenatore ed opinionista Giovanni Mussa ha parlato così del Milan di mister Ruben Amorim. Ecco un estratto del suo intervento ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Milan indietro sul mercato

"Sicuramente rispetto alle big dichiarate è quella più indietro. Amorim ha tenuto fede alle sue idee, che sono ben chiare. Se sono seguite sul mercato è un conto, altrimenti diventa uno svantaggio. Perché per certi dogmi servono dei giocatori adatti a quel tipo di gioco. Amorim, che non ha il background di Gasperini o altri, si brucia subito. Ora diventa importante che la società lavori per le sue richieste, altrimenti alle prime difficoltà viene messo in discussione. E' presto comunque ora giudicarlo, ma il Milan come rosa ha qualcosa in meno rispetto alle big".