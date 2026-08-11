Il caso Maignan: vacanze prolungate e quel possibile interesse dall'Arabia

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L'assenza al funerale di una leggenda come Franco Baresi è stata solo la punta di un iceberg che forse, purtroppo tende a sciogliersi sempre di più

Il momento di Mike Maignan al Milan oggi è forse, storicamente parlando uno dei più difficili da quando il francese è in rossonero. L'assenza al funerale di una leggenda come Franco Baresi è stata solo la punta di un iceberg che forse, purtroppo tende a sciogliersi sempre di più. Racconta così la Gazzetta dello Sport del rapporto tra il capitano rossonero e il club, con un possibile indizio di mercato che arriverebber direttamente dall'Arabia.

IL MOMENTO DI MAIGNAN

In casa Milan da una parte c'è la volontà di non alzare i toni e creare confilitticome confermato dalla scelta di concedere quattro giorni di ferie in più a Maignan e Rabiot quasi in segno di pace. Il Milan però confida che, una volta tornato in Italia, il francese si comporti da assoluto professionista e continui a onorare la maglia e soprattutto fascia da capitano. Un simbolo sacro per i milanisti, soprattutto dopo che pochi giorni fa a lasciarci è stato Franco Baresi, uno che la fascia da capitano l'ha onorata in ogni momento e per tutta la sua gloriosa esistenza.

Dall'altra, però, forse la consapevolezza più amara e difficile: trattenere un campione contro voglia e per giunta con uno degli stipendi più alti della rosa può essere totalmente controproducente al bene della squadra e gruppo. Ecco perché con Maignan sarà necessario un faccia a faccia per chiarire i rispettivi punti di vista. Sì, perchè il Milan è ben felice di tenersi Maignan, ma la cosa deve essere reciproca. Altrimenti, si valuterà pure l'ipotesi di un addio, sempre che in via Aldo Rossi arrivino offerte. Chissà che l'Al Nassr non sia il primo club interessato davvero al portierone francese.