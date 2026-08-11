Da Milanello, domani squadra di nuovo in campo: Amorim conoscerà Gimenez e Pulisic

vedi letture

Domani pomeriggio la squadra tornerà ad allenarsi, con la sessione di lavoro prevista alle 17:30. Amorim torna a Carnago dpo la tournée estiva

La stagione del Milan targato Ruben Amorim prosegue, velocemente verso domenica prossima. Il 23 agosto infatti i rossoneri saranno ospiti del Torino dell'ex Abate per la prima giornata di campionato. Prima però l'ultimo test amichevole sabato pomeriggio, in Polonia contro il Manchester United. Inoltre, il mercato milanista tiene sempre banco tra gli argomenti, giustamente più interessanti del periodo. Poche novità in merito a imminenti uscite, se non per la situazione di Fofana (ormai ai saluti) e Santiago Gimenez (quasi destinazione Porto).

Da Milanello invece, domani pomeriggio la squadra tornerà ad allenarsi, con la sessione di lavoro prevista alle 17:30. Amorim torna nel centro sportivo di Carnago dopo la tournée estiva e conoscerà per la prima volta di persona Santi Gimenez e Christian Pulisic. I due sono arrivati in Italia mentre la squadra era in Australia per iniziare il lavoro di recupero dopo gli infortuni subiti durante il Mondiale del mese scorso.

MILAN, LE GARE DEL MESE DI AGOSTO

Pre-Season Tour

Manchester United-Milan, sabato 15 agosto alle 16.45 (DAZN/Sky) - Tarczyński Arena, Breslavia (Polonia)

Serie A

1ª giornata, Torino-Milan, domenica 23 agosto alle 20.45 (DAZN) - Stadio Olimpico Grande Torino

2ª giornata, Milan-Venezia, venerdì 28 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)