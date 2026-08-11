Camarda, Serena ammette: "L'anno scorso non avrebbe dovuto giocare a Lecce"

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Nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, l'ex rossonero Aldo Serena ha parlato così degli attaccanti del Milan, in particolare di Gonçalo Ramos, Francesco Camarda e Rafael Leao. Ecco un interessante estratto sul reparto offensivo rossonero, in particolare sul momento vissuto da Francesco Camarda, l'anno scorso in prestito al Lecce e oggi rinforzo rossonero della prima squadra:

"Camarda? Io non lo avrei lasciato andare al Lecce la scorsa estate, col senno di poi avrebbe avuto più spazio con Allegri. Ha qualità, è giovane e va costruito: per me deve restare, va accompagnato ed educato al gioco di Amorim. Leao? Il portoghese, qualche volta, è un giocatore splendido che ti fa vincere le partite da solo, ma non ha continuità. La connessione che ha con i compagni stride con i concetti di gioco del nuovo allenatore".