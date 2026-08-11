Leao-Milan, Serena commenta: "Ti può far vincere le partite da solo ma non ha continuità"
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Nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, l'ex rossonero Aldo Serena ha parlato così degli attaccanti del Milan, in particolare di Gonçalo Ramos, Francesco Camarda e Rafael Leao. Ecco un interessante estratto sul numeri dieci rossonero, ancora oggi al centro delle solite vicende di calciomercato sul suo futuro.
"Leao? Il portoghese, qualche volta, è un giocatore splendido che ti fa vincere le partite da solo, ma non ha continuità. La connessione che ha con i compagni stride con i concetti di gioco del nuovo allenatore".
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