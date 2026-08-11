Verso Manchester United-Milan, dove vedere la partita? Tutte le info

vedi letture

La stagione del Milan targato Ruben Amorim prosegue, velocemente verso domenica prossima. Il 23 agosto infatti i rossoneri saranno ospiti del Torino dell'ex Abate per la prima giornata di campionato. Prima però l'ultimo test amichevole sabato pomeriggio, in Polonia contro il Manchester United.

Dove potrete seguire la sfida contro i Red Devils?

Il Manchester United in questo pre-campionato ha già disputato quattro amichevoli: prima della partita di sabato contro il Milan, ne giocherà un'altra contro i Leeds United mercoledì. Dunque la sfida al Diavolo sarà la sesta e ultima partita di pre-stagione per la formazione di Michael Carrick.

MANCHESTER-MILAN: TUTTE LE INFO

MANCHESTER UNITED-MILAN: DOVE SEGUIRLA

Diretta TV: DAZN e Sky dalle ore 16:45

Live testuale e aggiornamenti: MilanNews.it