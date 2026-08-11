Vigilia finale Supercoppa Europea, Vitinha chiaro: “Faremo di tutto per vincere, dobbiamo dimenticare ciò che abbiamo vinto”
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Le parole di Vitinha alla vigilia della finale di Supercoppa Europea.
Alla vigilia della Supercoppa Europea, che si contenderanno l'Aston Villa, vincitrice dell'ultima Europa League e PSG, vincitrice dell'ultima Champions League, il centrocampista portoghese Vitinha ha parlato della partita. Queste le sue parole.
"lo e la squadra penso che saremo pronti per domani. Faremo tutto il possibile per vincere mercoledì. Siamo tutti consapevoli delle montagne russe che si possono vivere durante una stagione. Se si pensa troppo avanti, non fa bene. Bisogna resettare un po' e dimenticare quello che si è già vinto. Questo è ciò che ci aiuta a rimanere concentrati".
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