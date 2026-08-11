Mussa sul Milan: “È la più indietro tra le big, Amorim va seguito sul mercato”

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Le parole di mister Mussa sul Milan di Amorim

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio, Mister Giovanni Mussa ha parlato del Milan di Amorim. Queste le sue parole.

Milan indietro sul mercato. Cosa aspettarci da Amorim?

"Sicuramente rispetto alle big dichiarate è quella più indietro. Amorim ha tenuto fede alle sue idee, che sono ben chiare. Se sono seguite sul mercato è un conto, altrimenti diventa uno svantaggio. Perché per certi dogmi servono dei giocatori adatti a quel tipo di gioco. Amorim, che non ha il background di Gasperini o altri, si brucia subito. Ora diventa importante che la società lavori per le sue richieste, altrimenti alle prime difficoltà viene messo in discussione. E' presto comunque ora giudicarlo, ma il Milan come rosa ha qualcosa in meno rispetto alle big".