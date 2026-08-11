Ferragosto di fuoco per i rossoneri: sarà Manchester UTD-Milan: tutte le info del match
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Tutte le info su Manchester United-Milan
Il Milan di Amorim si prepara a giocare l'ultima amichevole pre campionato prima dell'esordio in Serie A domenica 23 agosto alle 20.45 contro il Torino. Intanto sabato pomeriggio i rossoneri giocheranno in Polonia contro il Manchester United. Dove potrete seguire la sfida contro i Red Devils?
Il Manchester United in questo pre-campionato ha già disputato quattro amichevoli: prima della partita di sabato contro il Milan, ne giocherà un'altra contro i Leeds United mercoledì. Dunque la sfida al Diavolo sarà la sesta e ultima partita di pre-stagione per la formazione di Michael Carrick.
MANCHESTER UNITED-MILAN: DOVE SEGUIRLA
Diretta TV: DAZN e Sky dalle ore 16:45
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