Ravezzani su Maignan: “Si sta comportando come Koopmeiners con l’Atalanta, rischia di fare la stessa fine”

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Ravezzani discute il ritorno 4 giorni dopo i giorni concordati di Maignan e Rabiot.

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha parlato della notizia che riguarda il ritorno posticipato di 4 giorni di Maignan e Rabiot. Queste le sue parole.

"Se Maignan vuole andarsene dal Milan, intanto dovrebbe fare il professionista, non dovrebbe comportarsi come un Koopmeiners qualunque, citando proprio un giocatore che si comportò malissimo e che in qualche modo poi ha pagato anche questo suo atteggiamento, questa sua mancanza di serietà, di morale rispetto alla squadra che lo pagava. È andato alla Juventus ed è naufragato. Ecco, Maignan comportandosi così pone a mio avviso i presupposti per fare altrettanto in un'altra squadra".