Pellegatti non ci sta: “I giorni in più a Maignan e Rabiot non dovevano essere concessi. Se ci fosse stato Galliani…”
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Pellegatti commenta la decisione di concedere 4 giorni di vacanza in più a Rabiot e Maignan.
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato la decisione di comune accordo tra società e giocatori di concedere 4 giorni in più di vacanza a Maignan e Rabiot. Queste le sue parole.
"Sarebbe stato Amorim ad aver concesso i giorni in più a Rabiot e Maignan. Non mi interessa se è stato Cardinale, Amorim, non era da concedere nessun giorno. Anzi, se fosse stato Adriano Gallani avrebbe chiamato Rabiot e Maignan dicendo 'Amorim ha bisogno di voi, vi vuole conoscere, invece di fare un mese di vacanza, fate come anche i giocatori dell'Inter qualche giorno di vacanza in meno', così si muove una società".
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