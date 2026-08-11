Il Galatasary pronto a un rilancio per Leao: ma Rafa adesso vuole restare

vedi letture

Rafael Leao vuole rimanere al Milan: il Galatasaray tenterà comunque un rilancio nei prossimi giorni

Il rebus sul futuro di Rafael Leao rimane a oggi non risolto. Dopo le dichiarazioni molto chiare del portoghese in quella famosa settimana tra la fine del campionato e l'inizio della preparazione del Mondiale, in cui il numero 10 rossonero aveva ammesso di voler lasciare il Milan, non c'è stato seguito con i fatti. Il motivo principale è che non sono arrivate le offerte che Rafa si aspettava, in particolare dalla Premier League e da LaLiga che erano stati indicati come i preferiti.

MILAN, LEAO VUOLE RIMANERE

Nel grande discorso che investe i giocatori in uscita dal Milan, oggi la Gazzetta dello Sport parla anche di Rafael Leao. La rosea riporta come il portoghese spinge adesso per rimanere al Milan, una permanenza che avrebbe francamente del clamoroso per come si erano messe le cose. Il Galatasaray però non vuole mollare l'osso e si rifarà avanti con un'offerta al rialzo nei prossimi giorni. Il Milan non si muove dalla richiesta di 50 milioni.