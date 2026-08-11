Milan, per non fare minusvalenza con Fofana servono almeno 13 milioni

Milan, per non fare minusvalenza con Fofana servono almeno 13 milioniMilanNews.it
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Oggi alle 07:20Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio
La cifra minima per non fare minusvalenza con la cessione di Youssouf Fofana, che ha estimatori in Spagna ed Inghilterra

Youssouf Fofana è in uscita, il Milan è stato chiaro con il francese: non fa più parte del progetto tecnico rossonero. Il centrocampista dovrà quindi trovarsi un'altra sistemazione: nelle scorse settimane sono arrivati interessamenti dall'Inghilterra e dall'Arabia, ma al momento nulla di concreto. Quanto dovrà incassare il Milan per evitare una minusvalenza? Nell'estate del 2024 Fofana ha firmato un quadriennale: ammortamento più alto, ma la soglia per evitare la minusvalenza è calata più velocemente: ad oggi la cifra minima per cedere Youssouf Fofana ammonta a 13 milioni di euro.

FOFANA, LA CIFRA MINIMA PER EVITARE MINUSVALENZA

Costo storico: 26 mln
Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 19,5 mln
Ammortamento annuo: 6,5 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 13 mln