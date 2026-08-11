Milan, per non fare minusvalenza con Fofana servono almeno 13 milioni
MilanNews.it
La cifra minima per non fare minusvalenza con la cessione di Youssouf Fofana, che ha estimatori in Spagna ed Inghilterra
Youssouf Fofana è in uscita, il Milan è stato chiaro con il francese: non fa più parte del progetto tecnico rossonero. Il centrocampista dovrà quindi trovarsi un'altra sistemazione: nelle scorse settimane sono arrivati interessamenti dall'Inghilterra e dall'Arabia, ma al momento nulla di concreto. Quanto dovrà incassare il Milan per evitare una minusvalenza? Nell'estate del 2024 Fofana ha firmato un quadriennale: ammortamento più alto, ma la soglia per evitare la minusvalenza è calata più velocemente: ad oggi la cifra minima per cedere Youssouf Fofana ammonta a 13 milioni di euro.
FOFANA, LA CIFRA MINIMA PER EVITARE MINUSVALENZA
Costo storico: 26 mln
Valore Netto Contabile al 30/06/2025: 19,5 mln
Ammortamento annuo: 6,5 mln
Soglia minima cessione al 30/06/2026: 13 mln
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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