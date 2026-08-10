Moretto: "Cissè-Torino non ancora così avanzata. Fofana piace in Premier"

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Amorim l'aveva detto: è la settimana delle decisioni. Poi queste decisioni devono trasformarsi in uscite concrete, ma per il momento iniziamo a sapere solo chi è stato escluso dal progetto tecnico, come Youssouf Fofana. Sul centrocampista francese, racconta Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, c'è qualche timido interesse dalla Premier ma ancora zero offerte formali.

FUTURO FOFANA, LE ULTIME SULLA CESSIONE DEL FRANCESE

“Ritengo che il Milan, nonostante i due acquisti di inizio mercato, debba ancora provare a rinforzarsi. Vedremo se poi Cardinale riuscirà a portare a Milano nuovi calciatori. Acquistare è semplice, soprattutto quando metti tanti soldi sul piatto, vendere è più difficile perché bisogna poi trovare gli acquirenti giusti e le soluzioni in uscita migliori. Ad oggi il Milan ha lasciato partire Athekame in prestito secco. Cisse direzione Torino non è ancora così avanzata: l’interesse è forte e c’è una trattativa in corso, ma sarebbe anche in questo caso in prestito secco. Sono due giorni che diciamo che a centrocampo ci sono due giocatori in partenza: uno è Ricci e l’altro è Fofana. A Fofana è stato proprio indicato di trovarsi un’altra sistemazione. Fofana piace in Premier League, non ci sono ancora delle offerte reali e concrete per lui. Vedremo che tipo di soluzione in uscita troverà Fofana”