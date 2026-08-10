Moretto: "Il Galatasaray sta chiamando tutti i giorni chi gestisce Leao e il Milan per cercare di trovare un accordo"

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Il Galatasaray continua a tenere vivi i contatti per arrivare a Rafa Leao, ma ad oggi le richieste del Milan non si abbassano

Non si sblocca la cessione di Rafa Leao. Il Milan fa richieste ben precise su cifre e formula, per ora il Galatasaray attende e non arriva a soddisfarle. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto sull'esterno portoghese.

FUTURO LEAO, LE ULTIME SUL GALATASARAY

“In questo momento non ci sono trattative avanzate per Rafa Leao. La verità è che per il Galatasaray resta una priorità. Il Galatasaray sta chiamando tutti i giorni chi gestisce Leao e il Milan per cercare di trovare un accordo. Per il Gala è veramente il primo nome, nonostante si stia vociferando di Martinelli e altri profili. Ad oggi il primo nome resta Leao, però c’è da capire quanto il Galatasaray potrà aspettare, perché in questo momento c’è un divario importante tra club. Il Milan continua a tenere molto alta l’asticella su Leao: chiede 50-60 milioni di euro e non apre neanche ad un prestito con obbligo, ma un pretende un titolo definitivo immediato, in modo che anche le modalità di pagamento possano essere favorevoli al club rossonero per quest’estate. Il Gala si ritrova davanti questo muro del Milan. Più passa il tempo e più chiaramente capiremo poi se il mercato porterà altri scenari e se il Milan aprirà ad altre vie a livello di formule e cifre. Ma al momento la situazione è bloccata”.