Moretto conferma: "Fofana è fuori dal progetto Milan"
MilanNews.it
Arrivano altre conferme alla nostra notizia di inizio giugno: Fofana è sul mercato e deve trovare una soluzione in uscita
Lo avevamo anticipato ad inizio estate (era l'11 giugno, clicca QUI) quando non sembravano esserci particolari avvisaglie, mentre ora arrivano varie conferme: Youssouf Fofana è fuori dal progetto Milan. Il centrocampista francese, che nell'amichevole di sabato col Chelsea non è neanche entrato in campo come Tomori, Athekame e Cissè, è ufficialmente iscritto alla lista dei partenti.
Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, scrive così su X: "Il Milan ha già comunicato a Youssouf Fofana di trovarsi una soluzione in uscita. Il centrocampista francese è fuori dal progetto, in attesa di risolvere il suo futuro".
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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