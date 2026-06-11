Calciomercato MN - Milan, Fofana destinato a lasciare il club in estate

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Youssouf Fofana in uscita: il centrocampista francese destinato a lasciare il Milan in estate. Sul francese club europei e arabi

Per il Milan sarà un'estate di profondi cambiamenti, e non solo a livello dirigenziale. In attesa di capire chi sceglierà Cardinale come nuovo allenatore e nuovo Direttore dell'area Tecnica e Sportiva comincia a delinearsi il futuro di diversi giocatori attualmente in rosa. Sarà la finestra di calciomercato della partenza di Rafa Leao, che si è tirato fuori dal progetto rossonero con ben tre interviste distinte, ma non solo.

FOFANA, FUTURO LONTANO DAL MILAN

Apprende la redazione di MilanNews.it che anche Youssouf Fofana è destinato a lasciare il Milan. Il centrocampista francese, arrivato dal Monaco nell'estate 2024 per 26 milioni di euro, ha diversi estimatori in Europa e anche in Arabia. A gennaio era stato avvicinato dal Fenerbahce, ma il francese aveva deciso di non muoversi a stagione ancora in corso. Ora è differente: siamo in estate ed il calciatore è in uscita.

di Pietro Mazzara.