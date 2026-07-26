Milan all'assalto di Savinho: pronti 50 milioni per convincere il Man City

Milan all'assalto di Savinho: pronti 50 milioni per convincere il Man CityMilanNews.it
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Ieri alle 23:12Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Il Milan pensa seriamente a Savinho, al punto che il club rossonero starebbe preparando un'offerta da oltre 50 milioni per convincere il City

Seccondo i colleghi del The Sun il Milan si sarebbe con prepotenza inserito nella corsa a Savinho, esterno classe 2004 in uscita dal - nuovo - Manchester City di Enzo Maresca. Non solo: dall'Inghilterra sono convinti che per battere la concorrenza del Tottenham il club rossonero starebbe addirittura preparando una proposta importante per convincere i Citizens

L'idea rossonera sarebbe qualla di impostare l'affare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, per un investimento complessivo compreso tra 50 e 55 milioni di euro. Una cifra rilevante che conferma il forte interesse del Milan per Savinho. 