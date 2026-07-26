Estupiñan da valutare: Amorim vuole studiarlo, e l'Aston Villa attende

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Come spiega il Corriere dello Sport, se lo riterrà opportuno per il suo gioco, il Milan dirà no alla proposta da 15 milioni di euro dell’Aston Villa

Il Milan apre il suo percorso di amichevoli estive con un pareggio per 2-2 contro il Celtic, al termine di una gara che ha evidenziato una netta differenza tra la prima e la seconda parte del match.

I rossoneri iniziano con qualche difficoltà, mostrando poca brillantezza nella manovra e una fase difensiva non ancora completamente registrata. Alcune disattenzioni permettono ai padroni di casa di sfruttare al meglio le occasioni create e di raggiungere il doppio vantaggio prima dell'intervallo. Nella ripresa, però, la squadra cambia completamente atteggiamento, aumentando il ritmo, migliorando la gestione del pallone e mostrando una maggiore determinazione.

La rimonta viene completata grazie alla doppietta di Francesco Camarda, ancora una volta protagonista e capace di confermare il suo eccellente momento di forma. Il risultato finale offre spunti importanti: se da un lato rimangono da sistemare alcuni meccanismi difensivi, dall'altro emergono segnali positivi dalla reazione del gruppo, dalla personalità mostrata e dalla crescita dei giovani. Un test utile per continuare la preparazione e prepararsi ai prossimi appuntamenti estivi.

Intanto oggi i rossoneri partiranno per l'Australia. Ruben Amorim valuterà in tournée Pervis Estupiñan, il primo dei nazionali a tornare: come spiega il Corriere dello Sport, se lo riterrà opportuno per il suo gioco, il Milan dirà no alla proposta da 15 milioni di euro dell’Aston Villa.