Milan, idea Savinho per la trequarti: c'è da battere la concorrenza degli Spurs

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Oggi alle 20:12Calciomercato Milan
di Redazione MilanNews
Il Milan si è inserito nella corsa a Savinho, esterno in uscita dal Manchester City sul quale ci sarebbe però il forte interesse di un club di Premier

Stando a quando riportato dai The Sun, il Milan si sarebbe inserito nella corsa a Savinho, esterno offensivo ex Girona in uscita dal Manchester City. Secondo la stampa inglese il club rossonero starebbe valutando una proposta in prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 50-55 milioni di euro. 

Il brasiliano rappresenterebbe un rinforzo di grande qualità per il qualità per il reparto avanzato, ma la concorrenza è agguerrita. Al momento, infatti, Il Tottenham di Roberto De Zerbi sarebbe ancora in vantaggio nella corsa a Savinbo, complice la volontà del giocatore di rimanere in Premier League. 