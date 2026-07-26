Milan, idea Savinho per la trequarti: c'è da battere la concorrenza degli Spurs
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Il Milan si è inserito nella corsa a Savinho, esterno in uscita dal Manchester City sul quale ci sarebbe però il forte interesse di un club di Premier
Stando a quando riportato dai The Sun, il Milan si sarebbe inserito nella corsa a Savinho, esterno offensivo ex Girona in uscita dal Manchester City. Secondo la stampa inglese il club rossonero starebbe valutando una proposta in prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 50-55 milioni di euro.
Il brasiliano rappresenterebbe un rinforzo di grande qualità per il qualità per il reparto avanzato, ma la concorrenza è agguerrita. Al momento, infatti, Il Tottenham di Roberto De Zerbi sarebbe ancora in vantaggio nella corsa a Savinbo, complice la volontà del giocatore di rimanere in Premier League.
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