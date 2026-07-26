Leao blocca l'affondo del Milan per Karetsas: le ultime
Il debutto estivo del Milan si conclude con un pareggio per 2-2 contro il Celtic, al termine di una partita che evidenzia una squadra ancora alla ricerca della migliore condizione.
Nel primo tempo i rossoneri faticano a contenere le iniziative degli avversari, commettono errori in fase difensiva e pagano un approccio poco brillante che permette agli scozzesi di chiudere la frazione sul doppio vantaggio. La ripresa racconta invece una storia differente: il Milan cresce sensibilmente nel gioco, aumenta intensità e qualità delle proprie trame offensive e riesce a riequilibrare il risultato.
Grande protagonista Francesco Camarda, autore di entrambe le reti che completano la rimonta e confermano il suo ottimo momento. Il test lascia in eredità indicazioni preziose per lo staff tecnico: servirà maggiore attenzione nella fase difensiva, ma la reazione caratteriale della squadra e i continui progressi dei giovani rappresentano motivi di soddisfazione. Un passo utile nel percorso di avvicinamento ai prossimi impegni della preparazione estiva.
I rossoneri intanto lavorano sempre sul mercato. Come riporta il Corriere dello Sport, l’attesa per il futuro di Leao blocca anche la possibilità per Cardinale di fiondare 35 milioni di euro o poco più su Kostantinos Karetsas del Genk, sul quale per ora resta in vantaggio il Borussia Dortmund. Il greco ha fatto capire di voler aspettare le mosse del Milan, dato che preferirebbe il trasferimento in Italia a quello in Germania, pur non disdegnando la destinazione.
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