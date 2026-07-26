Musah e Gimenez restano in uscita: i due nel mirino della Lazio

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Come conferma Tuttosport questa mattina, Musah e Gimenez restano nel mirino della Lazio. Da monitorare la situazione dei due

Si chiude con un pareggio per 2-2 contro il Celtic la prima amichevole estiva del Milan, una partita che ha evidenziato difficoltà iniziali ma anche una grande capacità di reazione.

I rossoneri partono con poca brillantezza, mostrando qualche problema nell'organizzazione difensiva e nella gestione dei momenti della gara. Gli avversari ne approfittano per colpire e costruire un doppio vantaggio, mettendo in evidenza alcune situazioni che dovranno essere corrette durante il lavoro di preparazione.

Dopo l'intervallo, però, il Milan cambia atteggiamento e torna in campo con maggiore determinazione. La squadra alza il ritmo, migliora nella costruzione offensiva e riesce a recuperare il risultato grazie alla prestazione straordinaria di Francesco Camarda, autore di entrambe le reti della rimonta. Il giovane attaccante conferma così il suo ottimo periodo e rappresenta una delle note più positive della serata. Al di là del risultato finale, il test offre indicazioni importanti.

Serviranno maggiore attenzione difensiva e più continuità, ma la risposta del gruppo e la crescita dei giovani lasciano segnali positivi per il prosieguo della preparazione. Intanto da monitorare il mercato e alcune situazioni in uscita: come conferma Tuttosport questa mattina, Musah e Gimenez restano nel mirino della Lazio.