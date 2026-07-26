Dall'Inghilterra: ancora nessuna offerta del Newcastle per Tomori. Le ultime

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Secondo il collega Lee Ryder, fonti vicine al Newcastle indicano che al momento non sono state presentate offerte per Tomori

Il Milan inaugura la propria fase di preparazione estiva con un pareggio per 2-2 contro il Celtic, in una partita che ha mostrato una squadra capace di reagire dopo un primo tempo complicato.

Nei primi minuti i rossoneri faticano a trovare il giusto equilibrio, con un atteggiamento meno brillante del previsto e qualche errore di troppo nella fase difensiva. Le disattenzioni commesse permettono agli avversari di approfittarne e di costruire un vantaggio di due reti, mettendo momentaneamente in difficoltà la formazione italiana.

Nella ripresa, però, il Milan torna in campo con un approccio completamente diverso, aumentando intensità, velocità della manovra e qualità delle giocate. A guidare la rimonta è Francesco Camarda, autore di una doppietta che consente ai rossoneri di ristabilire la parità e conferma il suo eccellente stato di forma. Il test contro il Celtic lascia quindi sensazioni miste: bisognerà lavorare ancora sulla compattezza difensiva e sugli automatismi, ma la risposta caratteriale del gruppo e la crescita dei giovani rappresentano aspetti molto positivi. Un passaggio utile nel percorso estivo verso i prossimi impegni.

Intanto da monitorare anche il mercato in uscita. Secondo il collega Lee Ryder, fonti vicine al Newcastle indicano che al momento non sono state presentate offerte per Tomori. Il difensore è in uscita e potrebbero esserci altre opzioni in giro per l'Europa.