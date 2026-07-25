Milan, senti il DS del BVB: "Vogliamo due giocatori offensivi". Presto ricominceranno le trattative col Genk per Karetsas

Milan, senti il DS del BVB: "Vogliamo due giocatori offensivi". Presto ricominceranno le trattative col Genk per Karetsas
Ieri alle 23:23Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio
Il Direttore Sportivo del Dortmund insiste per Karetsas: nuovi contatti col Genk la prossima settimana

Il direttore sportivo Ole Book del Borussia Dortmund insiste: "Sappiamo cosa vogliamo: due giocatori offensivi". Il riferimento, secondo Patrick Berger di Sky DE, è su Karetsas e Said El Mala. Il giornalista teutonico riporta che dalla prossima settimana riprenderanno le trattative con il Genk per il fantasista greco, cercato anche dal Milan. Il DS Book non volerà in Giappone con la squadra per l'inizio della tournée.