Bennacer ai saluti, risolto il contratto con il Milan: sarà un nuovo giocatore dell’Al-Gharafa
MilanNews.it
Bennacer ha risolto il contratto con il Milan
Come riporta il collega di Sky Sport Gianluca Di Marzio, l'ormai ex centrocampista algerino del Milan Ismael Bennacer ha risolto il contratto con i rossoneri e presto diventerà un nuovo giocatore dell'Al-Gharafa, squadra militante nella Qatar Stars League, massima divisione del campionato qatariota.
Arrivato a Milano nell'estate del 2019, l'algerino ha collezionato 137 presenze e 7 gol con la maglia rossonera. Nel mezzo due parentesi di prestiti: 6 mesi all'Olympic Marsiglia, dove ha collezionato 12 presenze e la scorsa stagione alla Dinamo Zagabria, dove ha collezionato 18 presenze e 1 gol.
Bennacer risolve il suo contratto col @acmilan: è fatta per il trasferimento all’Al-Gharafa— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 25, 2026
Pubblicità
Calciomercato Milan
Moretto su Leao: “Situazione complicata, serve pazienza. Fenerbache e Gala interessate ma nessuna offerta”
L'anticipo di Galli - Come sarà il Milan di Amorim: organizzazione, pensiero e principidi Filippo Galli
Le più lette
Primo Piano
Luca SerafiniCosa aspettarsi ancora da Estupinian? I punti di domanda sono altri... Leao: il caso ce lo ha lui. Hojbjerg una certezza. L'amore di Modric e per Modric. Il mercato ha bisogno di uno sprint
Franco OrdineCamarda e Comotto: si cambia (finalmente). Ma Gila serve più come marcatore. Sui calendari avevo proprio torto!
Carlo PellegattiPippo, che emozione. Era sufficiente leggere il Vangelo secondo San Matteo. Come Magellano e Vasco da Gama
Modric, il mondo Milan attende il sì. Amorim e l'errore da non ripetere con un campione del suo calibro
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com