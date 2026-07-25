Bennacer ai saluti, risolto il contratto con il Milan: sarà un nuovo giocatore dell’Al-Gharafa

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Bennacer ha risolto il contratto con il Milan

Come riporta il collega di Sky Sport Gianluca Di Marzio, l'ormai ex centrocampista algerino del Milan Ismael Bennacer ha risolto il contratto con i rossoneri e presto diventerà un nuovo giocatore dell'Al-Gharafa, squadra militante nella Qatar Stars League, massima divisione del campionato qatariota.

Arrivato a Milano nell'estate del 2019, l'algerino ha collezionato 137 presenze e 7 gol con la maglia rossonera. Nel mezzo due parentesi di prestiti: 6 mesi all'Olympic Marsiglia, dove ha collezionato 12 presenze e la scorsa stagione alla Dinamo Zagabria, dove ha collezionato 18 presenze e 1 gol.