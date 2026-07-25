Il futuro di Leao è sempre un rebus. Dalla Germania: su di lui c'è anche la Roma

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Come riportato dal collega Patrick Berger di Sky Sports DE, Rafa Leao è nei radar della Roma. Si tratta di un gioco a incastro

Procede senza soste il lavoro del Milan durante il ritiro estivo sotto la guida di Ruben Amorim. Oltre agli allenamenti quotidiani, il club continua a muoversi con decisione sul mercato e ha chiuso l'operazione Sankhoun Diawara, giovane centrale prelevato dal Troyes per circa 2 milioni di euro. Il difensore ha convinto gli osservatori rossoneri grazie alla sua struttura fisica, all'efficacia nei contrasti e alle buone prestazioni offerte in Ligue 2, dove ha collezionato 14 presenze per un totale di 1.048 minuti.

Sono arrivate conferme importanti anche sul futuro di Luka Modric. Il centrocampista croato resterà al Milan, continuando a mettere a disposizione del gruppo tutta la sua esperienza, il suo talento e la sua personalità, sia durante le partite sia nello spogliatoio.

Da oggi la squadra sarà impegnata in una serie di amichevoli estive fondamentali per affinare la preparazione e consolidare gli automatismi richiesti dal tecnico portoghese. Nel frattempo novità su Rafa Leao: come riportato dal collega Patrick Berger di Sky Sports DE, Rafa Leao è nei radar della Roma. Si tratta di un gioco a incastro: la Roma voleva ingaggiare Said El Mala. Il Colonia era a conoscenza dell'interesse. Tuttavia, secondo Sky, El Mala ha rifiutato l'offerta giovedì sera, affermando di non considerare l'Italia come la sua prossima tappa. Per questo ora la Roma potrebbe virare sul portoghese.