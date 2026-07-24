Operazione Diawara: il Milan ha battuto la concorrenza di club inglesi e tedeschi

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Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Romano ha parlato di Milan soffermandosi sull'affare Diawara

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul calciomercato del Milan soffermandosi su un acquisto, chiuso nelle scorse ore, ed una cessione.

Sull'acquisto di Sankhoun Diawara

"Intanto si muove qualcosa in entrata, ed arriva un nuovo talento al Milan che potrà essere anche aggregato alla prima squadra. Quindi vedremo anche le valutazioni che farà Ruben Amorim a livello di prima squadra eventualmente, di Milan Futuro. Ci saranno delle valutazioni ma intanto il ragazzo verrà testato da subito in prima squadra, ed è un difensore. Un difensore classe 2006 dal Troyes, si chiama Sankhoun Diawara, difensore centrale mancino. Giocatore su cui c'erano un paio di squadre, sia dalla Germania ma anche un club di Premier League, neopromossa, che voleva prenderlo e investirci in maniera importante per fargli fare il titolare. Il Milan ha visto in lui un potenziale importante per un prezzo tutto sommato limitato, 2, 3 milioni di euro bonus compresi, e il Milan quindi ha scelto di chiudere. Ha un accordo con il giocatore, si aspettano le firme sui contratti per prudenza ma l'accordo verbale per Sankhoun Diawara è stato raggiunto, e quindi il Milan si appresta ad aggiungere un pezzo in più a livello di giovani, di talento alla propria rosa in attesa di valutazioni".