Dalla Turchia confermano: Leao, contatti con Fener e Galatasaray. Ma nessuna offerta al Milan
MilanNews.it
La vicenda Leao non sembra destinata a concludersi a breve: Rafa è corteggiato da Fenerbahce e Galatasaray, ma nessuno dei due ha presentato un'offerta al Milan
Nei giorni scorsi (clicca QUI) vi abbiamo raccontato di come, al momento, Leao abbia attirato interesse concreto solo da parte di Galatasaray e Fenerbahce, anche se i due club turchi al momento non hanno presentato nessun offerta ufficiale al Milan.
Il giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu conferma la situazione, con il Fener ed il Gala che continuano a dialogare con l'entourage del portoghese per arrivare ad un accordo economico: al momento Leao non è ancora convinto di trasferirsi in Turchia.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
Pubblicità
Calciomercato Milan
L'anticipo di Galli - Come sarà il Milan di Amorim: organizzazione, pensiero e principidi Filippo Galli
Le più lette
Primo Piano
Primo PianoCeltic-Milan, Kostic titolare nell’attacco rossonero? Sarà staffetta con Camarda in attesa dei rientri
Primo PianoL'idea di rafforzare il settore giovanile è importante. Ma servono rinforzi pure per la prima squadra
Primo PianoESCLUSIVA MN - Sancar (AS): "Il Galatasaray si sta muovendo seriamente per Leao. La situazione"
Luca SerafiniCosa aspettarsi ancora da Estupinian? I punti di domanda sono altri... Leao: il caso ce lo ha lui. Hojbjerg una certezza. L'amore di Modric e per Modric. Il mercato ha bisogno di uno sprint
Franco OrdineCamarda e Comotto: si cambia (finalmente). Ma Gila serve più come marcatore. Sui calendari avevo proprio torto!
Carlo PellegattiPippo, che emozione. Era sufficiente leggere il Vangelo secondo San Matteo. Come Magellano e Vasco da Gama
Modric, il mondo Milan attende il sì. Amorim e l'errore da non ripetere con un campione del suo calibro
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com