Dalla Turchia confermano: Leao, contatti con Fener e Galatasaray. Ma nessuna offerta al Milan

Dalla Turchia confermano: Leao, contatti con Fener e Galatasaray. Ma nessuna offerta al MilanMilanNews.it
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Ieri alle 23:00Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio
La vicenda Leao non sembra destinata a concludersi a breve: Rafa è corteggiato da Fenerbahce e Galatasaray, ma nessuno dei due ha presentato un'offerta al Milan

Nei giorni scorsi (clicca QUI) vi abbiamo raccontato di come, al momento, Leao abbia attirato interesse concreto solo da parte di Galatasaray e Fenerbahce, anche se i due club turchi al momento non hanno presentato nessun offerta ufficiale al Milan.

Il giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu conferma la situazione, con il Fener ed il Gala che continuano a dialogare con l'entourage del portoghese per arrivare ad un accordo economico: al momento Leao non è ancora convinto di trasferirsi in Turchia.