Calciomercato MN - Leao verso il no al Fenerbache: il portoghese vuole la Champions League

vedi letture

Rafa Leao non è convinto della destinazione Fenerbache.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il portoghese Rafa Leao, che nelle scorse ore è tornato a parlare del suo futuro, non pare convinto della destinazione turca, lato Fenerbache. Il club sta provando in tutti i modi a convincere il numero 10 rossonero ma ad oggi sta pesando la mancata certezza della presenza nella prossima Champions League, visto che la squadra allenata da Kartal è impegnata nei preliminari (ha vinto il primo turno di qualificazione ed ha battuto in casa 1-0 il Gòrnik Zabrze nel secondo turno).

Oltre a questa proposta, nelle scorse settimane il portoghese ha rifiutato anche alcune offerte arrivategli dalla Saudi Pro League, considerato per la sua età un campionato non allettante e di secondo piano.