Milan, altra concorrente per Alajbegovic: il Chelsea c’è e fa sul serio

Milan, altra concorrente per Alajbegovic: il Chelsea c’è e fa sul serioMilanNews.it
Oggi alle 19:12Calciomercato Milan
di Andrea La Manna
il Chelsea è forte su Alajbegovic.

Come riporta l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la concorrenza per il giovane talento bosniaco Alajbegovic si infittisce. Oltre all'Atalanta, squadra che fino a a poco tempo fa sembrava in netto vantaggio, è arrivata quella del Chelsea, che pare volere a tutti i costi il classe 2007 per la prossima stagione.

In poche ore si è registrato il sorpasso degli inglesi su entrambi i club italiani ed ora il destino è nelle mani del ragazzo che dovrà decidere se accettare la corte del Chelsea e la premier League oppure continuare a dare priorità all'Italia.