Milan, idea Mastantuono: altre due di A sul classe 2007

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L’ultima suggestione di mercato in casa Milan porta a una delle grande promesse del calcio internazionale, stiamo parlando di Franco Mastantuono

Il Milan continua il lavoro di avvicinamento alla nuova stagione con grande attenzione sia alla preparazione atletica sia alle strategie di mercato. La società rossonera ha infatti definito un nuovo innesto per il reparto difensivo, assicurandosi le prestazioni di Sankhoun Diawara, giovane centrale del Troyes. L'operazione è stata conclusa per una cifra vicina ai 2 milioni di euro, con il club che ha deciso di puntare su un talento dalle caratteristiche fisiche importanti. Diawara è un difensore centrale forte nei contrasti e molto strutturato, reduce da un'annata in Ligue 2 nella quale ha raccolto 14 presenze per un totale di 1.048 minuti giocati.

Parallelamente, in casa Milan è arrivata la conferma più importante sul futuro di Luka Modric. Il centrocampista croato resterà ancora a disposizione dei rossoneri, continuando a rappresentare una figura centrale all'interno della squadra. La sua esperienza internazionale, la qualità tecnica e la capacità di guidare i compagni hanno fatto di lui un elemento fondamentale fin dal suo arrivo.

Dopo il primo allenamento congiunto contro il Milan Futuro, la squadra di Amorim si prepara ora a un periodo intenso di amichevoli. Gli appuntamenti estivi saranno fondamentali per aumentare il ritmo, accumulare minuti e permettere ai giocatori di assimilare le nuove idee tattiche del tecnico portoghese.

Intanto il club continua a lavorare sul mercato. L’ultima suggestione di mercato in casa Milan porta a una delle grande promesse del calcio internazionale, stiamo parlando di Franco Mastantuono, il classe 2007 del Real Madrid cerca rilancio dopo una stagione in ombra in Spagna. Come riporta Tuttosport, i rossoneri ci pensano ma devono fare i conti con una concorrenza spietata anche in Italia vede anche la presenza della Fiorentina e della Juventus. L'operazione potrebbe essere messa in piedi co un prestito oneroso senza diritto né opzione di riscatto.