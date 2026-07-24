Primo Piano
Ufficiale il rinnovo di Christian Comotto con il Milan: la nota del club
MilanNews.it
Ufficiale il rinnovo di contratto di Christian Comotto con il Milan. Il club lo ha comunicato con una nota ufficiale pubblicata sui propri canali
Rinnovo fino al 30 giugno 2031, con opzione per un altro anno
AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Christian Comotto fino al 30 giugno 2031, con opzione per un altro anno.
Arrivato nel settore giovanile rossonero nel 2020, ha percorso la trafila nelle formazioni Under fino alla Primavera. Nella stagione 2025/26 si è imposto in prestito allo Spezia, collezionando 28 presenze.
Il Milan e Christian Comotto proseguiranno insieme il proprio cammino, con l'ambizione di crescere e raggiungere nuovi traguardi.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Cosa aspettarsi ancora da Estupinian? I punti di domanda sono altri... Leao: il caso ce lo ha lui. Hojbjerg una certezza. L'amore di Modric e per Modric. Il mercato ha bisogno di uno sprintdi Luca Serafini
Le più lette
1 Leao: "Ho parlato col Milan della mia cessione. Il 29 andrò in ritiro e finché sarò in squadra darò il massimo. Studierò le opzioni"
3 Romano sull'operazione Diawara: "Il Milan ha visto in lui un potenziale importante per un prezzo limitato"
4 Cosa aspettarsi ancora da Estupinian? I punti di domanda sono altri... Leao: il caso ce lo ha lui. Hojbjerg una certezza. L'amore di Modric e per Modric. Il mercato ha bisogno di uno sprint
Primo Piano
Primo PianoESCLUSIVA MN - Sancar (AS): "Il Galatasaray si sta muovendo seriamente per Leao. La situazione"
CalciomercatoLeao: "Ho parlato col Milan della mia cessione. Il 29 andrò in ritiro e finché sarò in squadra darò il massimo. Studierò le opzioni"
Franco OrdineCamarda e Comotto: si cambia (finalmente). Ma Gila serve più come marcatore. Sui calendari avevo proprio torto!
Carlo PellegattiPippo, che emozione. Era sufficiente leggere il Vangelo secondo San Matteo. Come Magellano e Vasco da Gama
Antonio VitielloPrimo PianoEcco la prova più difficile. Amorim già sorpreso positivamente da un giocatore. Mercato Milan: Modric resta, su Karestas
Modric, il mondo Milan attende il sì. Amorim e l'errore da non ripetere con un campione del suo calibro
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com