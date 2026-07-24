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Ufficiale il rinnovo di Christian Comotto con il Milan: la nota del club

Ufficiale il rinnovo di Christian Comotto con il Milan: la nota del clubMilanNews.it
Oggi alle 11:59Calciomercato Milan
di Redazione MilanNews
fonte acmilan.com
Ufficiale il rinnovo di contratto di Christian Comotto con il Milan. Il club lo ha comunicato con una nota ufficiale pubblicata sui propri canali

Rinnovo fino al 30 giugno 2031, con opzione per un altro anno

AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Christian Comotto fino al 30 giugno 2031, con opzione per un altro anno.

Arrivato nel settore giovanile rossonero nel 2020, ha percorso la trafila nelle formazioni Under fino alla Primavera. Nella stagione 2025/26 si è imposto in prestito allo Spezia, collezionando 28 presenze.

Il Milan e Christian Comotto proseguiranno insieme il proprio cammino, con l'ambizione di crescere e raggiungere nuovi traguardi.