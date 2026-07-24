Ramazzotti: "Offerta da capogiro per Leao. E i turchi non vogliono prenderlo in prestito"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Rafa Leao, cercato dal Fenerbahce.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Rafa Leao, cercato dal Fenerbahce: "Il Fenerbahce fa sul serio per Rafa Leao. È pronto a trattare l’acquisto del suo cartellino e nel frattempo ha presentato al portoghese una proposta di ingaggio da capogiro: 8 milioni di euro netti come base fissa più 1,5 milioni se supererà le 20 presenze, altri 1,5 milioni se segnerà 15 gol e un altro milione in caso di vittoria del campionato turco. Il tutto per cinque stagioni. I turchi inoltre hanno intenzione di comprare il cartellino di Leao: niente prestito, anche se con obbligo di riscatto. La valutazione? Intorno ai 40 milioni, ma la cifra può salire. Almeno fino a 50 con i bonus. Se il Milan riuscirà a venderlo, si butterà su Konstantinos Karetsas, il greco del Genk che piace ad Amorim e a Cardinale. Per il momento il Diavolo non ha affondato, ma il diciottenne sa benissimo che il Milan lo segue e non sta forzando per andare al Borussia Dortmund che comunque resta un avversario temibile.

Il neo eletto presidente del Fenerbahce, Aziz Yildirim, vuole costruire una squadra in grado di conquistare l’ingresso in Champions League (attualmente sta partecipando ai preliminari) e soprattutto di vincere la Super Lig, impresa che non riesce dal 2013-14 complice quattro secondi posti consecutivi. Per questo ha deciso di spendere in questa sessione di mercato: 40 milioni per Greenwood, 18 per Muriqi e quasi 9 per Aké. Adesso manca un esterno sinistro... come Leao per il quale è pronto un sacrificio. Perché questo è l’unico modo per battere la concorrenza del Galatasaray che certe cifre non vuole investirle".