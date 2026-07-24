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Ufficiale il rinnovo di Francesco Camarda con il Milan: la nota del club
MilanNews.it
Ufficiale il rinnovo di contratto di Francesco Camarda con il Milan. Il club lo ha comunicato con una nota ufficiale pubblicata sui propri canali
AC Milan e Francesco Camarda proseguiranno insieme il proprio cammino
AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Francesco Camarda fino al 30 giugno 2031, con opzione per un altro anno.
Cresciuto nel settore giovanile rossonero, dove è arrivato all'età di 7 anni, Francesco ha completato il proprio percorso con le formazioni Primavera e Milan Futuro, fino all'esordio in Prima Squadra. Nell'ultima stagione, in prestito al Lecce, ha calcato i campi della Serie A collezionando 23 presenze, 1 gol e 1 assist, per poi fare ritorno al Milan.
Il Milan e Francesco Camarda proseguiranno insieme il proprio cammino, con l'ambizione di crescere e raggiungere nuovi traguardi.
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