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Ufficiale il rinnovo di Francesco Camarda con il Milan: la nota del club

Ufficiale il rinnovo di Francesco Camarda con il Milan: la nota del clubMilanNews.it
Oggi alle 11:42Calciomercato Milan
di Redazione MilanNews
fonte acmilan.com
Ufficiale il rinnovo di contratto di Francesco Camarda con il Milan. Il club lo ha comunicato con una nota ufficiale pubblicata sui propri canali

AC Milan e Francesco Camarda proseguiranno insieme il proprio cammino

AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Francesco Camarda fino al 30 giugno 2031, con opzione per un altro anno.

Cresciuto nel settore giovanile rossonero, dove è arrivato all'età di 7 anni, Francesco ha completato il proprio percorso con le formazioni Primavera e Milan Futuro, fino all'esordio in Prima Squadra. Nell'ultima stagione, in prestito al Lecce, ha calcato i campi della Serie A collezionando 23 presenze, 1 gol e 1 assist, per poi fare ritorno al Milan.

Il Milan e Francesco Camarda proseguiranno insieme il proprio cammino, con l'ambizione di crescere e raggiungere nuovi traguardi.