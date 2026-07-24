Tournée decisiva per Camarda, Comotto e Kostic: Amorim li osserva
La tournée in Asia e Oceania che vedrà il Milan impegnato nelle prossime settimane con amichevoli anche di un certo prestivio rappresenterà un passaggio importante per il futuro di Francesco Camrada, Christian Comotto e Andrej Kostic. I tre giovani avranno l'occasione di continuare a lavorare con la prima squadra e mettersi in mostra agli occhi di Ruben Amorim.
Al termine del tour, però, per loro potrebbe aprirsi la strada di un prestito, probabilmente in un club di bassa Serie A o di alta Serie B, così da garantire continuità, minuti e un percorso di crescita più stabile. Eppure gli agenti dei tre ragazzi, Beppe Riso per Camarda e Comotto mentre Darko Ristic per Andrej Kostic, hanno detto ai microfoni di MilanNews.it che tutti vogliono giocarsi le proprie chance per restare in prima squadra.
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