Il Fenerbahce fa sul serio per Leao: pronti 50 milioni per convincere il Milan

vedi letture

Più Fenerbahce che Galatasaray per Leao. Il club gialloblù è infatti pronto a dare uno strappo alla corsa al portoghese con un'offerta importante

Il Fenerbahce accelera nella corsa per Rafael Leao preparando un'offerta importante sia per il portoghese che per il Milan. Il club turco già nelle scorse ore avrebbe contattato l'entourage del giocatore mettendo sul tavolo una proposta da 8 milioni di euro netti a stagione per cinque anni, accompagnata da vari bonus che potrebbero portare l'ingaggio definito del 10 rossonero fino a 12 milioni. L'intenzione del Fenerbahce è quella di acquistare il cartellino di Leao a titolo definitivo, ma l'offerta che starebbero preparando i gialloblù potrebbe arrivare a 50 milioni di euro totali solo con i bonus.

CONTRATTO RICCHISSIMO E ACQUISTO DEFINITIVO

L'offerta che il Fener sta preparando al Milan per Leao prevede 1,5 milioni aggiuntivi al superamento delle venti presente, altri 1,5 milioni in caso di almeno quindici gol e un ulteriore milione per la vittoria del campionato. Il Fenerbahce non vorrebbe ricorrere al prestito, nemmeno con l'obbligo di riscatto, ma punta a chiudere a titolo definitivo l'operazione, accontentando così una delle richieste del Milan.

Il nuovo presidente Aziz Yildrim vuole costruire una squadra capace di tornare in Champions League e interrompere il dominio dei cugini del Galatasaray in Super Lig. Dopo gli investimento per Greenwood, Muriqi e Aké, manca solo la ciliegina sulla torna, un esterno sinistro, e Leao sotto questo punto di vista potrebbe essere la chiusura di un mercato quasi perfetto del Fenerbahce,

LE CESSIONI TURCHE E IL POSSIBILE ASSALTO A KARETSAS

Prima di affondare il colpo su Rafael Leao, però, il Fenerbahce deve sfoltire una rosa che supera il limite previsto per gli stranieri. Diversi giocatori potrebbero partire, così da liberare posti e ridurre il monte ingaggi.

Nel frattempo che il Milan attende una proposta ufficiale da parte dei turchi, Ruben Amorim è pronto ad accogliere il tournée il prossimo 29 luglio Leao, evitando così che il suo cartellino possa svalutarsi. In caso di cessione del portoghese, il Diavolo sarebbe pronto ad investire subito su Konstantinos Karetsas, talento del Genk sul quale ci sarebbe però il forte interesse del Borussia Dortmund.