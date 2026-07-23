Leao torna al Milan dopo aver salutato: il mercato non risponde

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Rafael Leao torna al Milan dopo averlo salutato. Eppure, nonostante questo, dal mercato continuano a non arrivare segnali

Rafael Leao il prossimo 29 luglio raggiungerà in tournée a Perth il Milan dopo le vacanze successive al Mondiale. Il portoghese aveva lasciato intendere pubblicamente agli inizi di giugno di ritenere concluso il proprio percorso in rossonero, mettendosi in vendita, ma finora nessun club ha bussato alla porta del Milan presentando un'offerta vicina ai 50-60 milioni di euro richiesti dal Diavolo. Così, almeno per il momento, Rafa dovrà rimettersi a disposizione di Ruben Amorim.

IL GALATASARAY INSISTE, MA MANCA L'OFFERTA DEL MILAN

Leao è stato avvistato negli scorsi giorni in Turchia, dove il Galatasaray rappresenta una delle piste più concrete. Il club di istanbul sarebbe pronto a offrirgli un contratto quadriennale da circa 10 milioni di euro netti a stagione, ma resta da capire se riuscirà a soddisfare le richieste rossonero per il cartellino del portoghese.

Anche il Fenerbahce avrebbe effettuato un sondaggio per Leao, ma le destinazioni preferite dal calciatore restano Premier Leagu e Liga, dalle quali non sarebbero arrivare proposte. Dall'Arabia sono arrivati soltanto interessamente preliminari. Il rischio che Leao resti senza una soluzione gradita è quindi concreto, così come l'eventualità di discutere un suo prestito: formula alla quale il Milan aprirebbe solo in caso di anticipo molto oneroso e obbligo di riscatto.

KARETSAS ASPETTA, AMORIM VALUTERÀ RAFA A PERTH

La mancata cessione di Leao condiziona anche il mercato in entrata del Milan. Dopo aver investito già 100 milioni per Gonçalo Ramos e Mario Gila, il club rossonero deve recuperare risorse prima di completare la rosa. Konstantinos Karetsas resta il primo obiettivo per la trequarti, ma l'affondo sul classw 2007 dipende ovviamente dalle uscite.

Con Pulisic, Nkunku e Chukwueze già presenti, la permanenza di Rafa rischierebbe di affollare il reparto offensivo. Amorim avrà comunque l'occasione di valutarlo durante la tournée, mentre avrebbe chiesto tempo anche per osservare Estupinan, congelando così la cessione all'Aston Villa.