Guardiola come ct dell'Italia? Filippo Galli non ha dubbi: "Dovremo prima ricostruire la base..."

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Le parole di Filippo Galli in merito alla trattativa tra Josep Guardiola e la nazionale Italiana, avviata da Paolo Maldini e Leonardo

Un'ipotesi quasi da film è quella legata a Pep Guardiola e la Nazionale Italiana. Una trattativa avviata da Paolo Maldini e Leonardo, negli scorsi gorni a Barcellona per parlare per l'ex tecnico del Manchester City. In merito si è espresso anche un ex calciatore e dirigente rossonero come Filippo Galli che è intervenuto come ospite mercoledì sulle frequenze di Radio 24 su "Tutti Convocati". Ecco un breve estratto delle sue considerazioni sull'ex allenatore di Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City.

Il parere di Filippo Galli sull'idea del trio Malagò, Maldini e Leonardo di ingaggiare Pep Guardiola come CT della Nazionale Italiana di Calcio: "Io sarei tutta la vita per avere Guardiola, ma non so se siamo pronti per lui, perchè non abbiamo un pensiero calcistico. Si può partire dal vertice, ma dobbiamo anche nel frattempo ricostruire della base e ritrovarsi a metà".