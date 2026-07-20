Ex Milan, Florenzi torna in campo: sarà protagonista degli Europei di calcio a 7
Dopo l'esperienza in Kings League, l'ex terzino di Roma, PSG, Valencia e Milan Alessandro Florenzi torna nuovamente in campo. Sì, perchè Roma si prepara a vivere un'intensa settimana di sport con gli Europei di calcio a 7. Dal 22 al 25 luglio, il suggestivo Parco Schuster di Roma sarà il cuore pulsante di questa prestigiosa competizione internazionale, che vedrà sfidarsi otto nazionali pronte a contendersi il titolo continentale. L'evento, attesissimo dagli appassionati, conferma la crescente centralità di Roma nel panorama del calcio a 7.
Le otto squadre partecipanti sono state suddivise in due gironi equilibrati. L'Italia, in qualità di paese ospitante, è stata inserita nel Gruppo A, dove affronterà le rappresentative di Grecia, Ucraina e Romania.
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