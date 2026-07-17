Lutto nel mondo del calcio italiano: si è spento Osvaldo Bagnoli
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Nelle scorse ore, si è spento all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, che nella sua carriera da calciatore ha vestito anche la maglia del Milan
Lutto nel mondo del calcio italiano che piange la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, ex allenatore dell'Hellas Verona che ha conquistato uno storico scudetto nella Serie A 1984-1985. Si è spento questa mattina all'ospedale Borgo Roma di Verona all'età di 91 anni.
Nella sua carriera da calciatore, Bagnoli ha vestito anche la maglia del Milan per tre stagioni (dal 1954-55 al 1956-57), nelle quali ha collezionato 20 presenze e segnato quattro gol.
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